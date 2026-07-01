Les ruines romantiques Jumièges
samedi 11 juillet 2026 · Jumièges
Informations pratiques
Jumièges
Les ruines romantiques
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12
Plus beau que Tournus! comme le dit si bien Victor Hugo.
Freidrich, Sand, Turner… Suivez les pas de ces artistes du XIXe siècle qui ont partagé à travers l’écrit, la peinture ou le dessin leur vision de la ruine romantique. .
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr
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English : Les ruines romantiques
L’événement Les ruines romantiques Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité
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