Informations pratiques

Jumièges

Les ruines romantiques

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12

Plus beau que Tournus! comme le dit si bien Victor Hugo.

Freidrich, Sand, Turner… Suivez les pas de ces artistes du XIXe siècle qui ont partagé à travers l’écrit, la peinture ou le dessin leur vision de la ruine romantique. .

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

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English : Les ruines romantiques

L’événement Les ruines romantiques Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité