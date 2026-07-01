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AGENDA · Jumièges

En pleine nature Jumièges

samedi 18 juillet 2026 · Jumièges

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Rue Guillaume le Conquérant
Ville
76480 Jumièges
Département
Seine-Maritime
Tarif

Jumièges

En pleine nature

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-15

L’abbaye, ce n’est pas que des vieilles pierres.
L’histoire et le patrimoine se lisent aussi à travers son parc et ses arbres dont certains sont présents depuis plus de 300 ans.   .

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02  abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

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English : En pleine nature

L’événement En pleine nature Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité

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