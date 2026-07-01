En pleine nature Jumièges
samedi 18 juillet 2026 · Jumièges
Informations pratiques
Jumièges
En pleine nature
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-15
L’abbaye, ce n’est pas que des vieilles pierres.
L’histoire et le patrimoine se lisent aussi à travers son parc et ses arbres dont certains sont présents depuis plus de 300 ans. .
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr
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English : En pleine nature
L’événement En pleine nature Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité
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