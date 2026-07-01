Contes et légendes Jumièges
mercredi 8 juillet 2026 · Jumièges
Informations pratiques
Jumièges
Contes et légendes
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-08-12 15:45:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-11 2026-07-22 2026-07-25 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-26 2026-08-29
Vous raconter des histoires ? Bien sûr !
Appréhendez l’histoire et arpentez les ruines pour écouter les différentes légendes qui habitent le lieu telles que la légende du loup vert , Guillaume et le sanglier ou encore la Reine Bathilde .
Cette visite propose une découverte de l’abbaye et un cheminement dans les ruines, au rythme des contes et légendes. .
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr
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English : Contes et légendes
L’événement Contes et légendes Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité
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