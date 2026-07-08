Grand Chelem Jumièges
jeudi 20 août 2026 · Jumièges
Informations pratiques
Jumièges
Grand Chelem
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Qui a dit que le savoir n’était pas un sport?
Pour les plus curieux (et courageux) d’entre vous, une visite d’au moins 2h est mis en place pour en savoir encore plus sur l’abbaye. Un long voyage dans le temps vous attend. .
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr
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English : Grand Chelem
L’événement Grand Chelem Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité
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