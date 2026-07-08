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AGENDA · Jumièges

Grand Chelem Jumièges

jeudi 20 août 2026 · Jumièges

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue Guillaume le Conquérant
Ville
76480 Jumièges
Département
Seine-Maritime
Tarif

Jumièges

Grand Chelem

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Qui a dit que le savoir n’était pas un sport?
Pour les plus curieux (et courageux) d’entre vous, une visite d’au moins 2h est mis en place pour en savoir encore plus sur l’abbaye. Un long voyage dans le temps vous attend.   .

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02  abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

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English : Grand Chelem

L’événement Grand Chelem Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité

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