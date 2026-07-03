Informations pratiques

Jumièges

Apprenti sculpteur

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 15:45:00

fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :

2026-08-12 2026-08-15

Profitez d’un moment familial en écoutant les légendes de Jumièges puis faîtes marcher votre créativité lors de nos jeux vacances.

Au cours de la visite des ruines de l’abbaye de Jumièges, notre regard se portera principalement sur les chapiteaux, corniches, modillons, gargouilles et autres sculptures dissimulées dans l’architecture du monument.

Chapiteau, clef de voûte…

Et pourquoi pas façonner une légende à la manière d’une sculpture ? .

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

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English : Apprenti sculpteur

L’événement Apprenti sculpteur Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité