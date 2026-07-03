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AGENDA · Jumièges

Apprenti sculpteur Jumièges

mercredi 12 août 2026 · Jumièges

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:45:00
Adresse
Rue Guillaume le Conquérant
Ville
76480 Jumièges
Département
Seine-Maritime
Tarif

Jumièges

Apprenti sculpteur

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:45:00
fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :
2026-08-12 2026-08-15

Profitez d’un moment familial en écoutant les légendes de Jumièges puis faîtes marcher votre créativité lors de nos jeux vacances.
Au cours de la visite des ruines de l’abbaye de Jumièges, notre regard se portera principalement sur les chapiteaux, corniches, modillons, gargouilles et autres sculptures dissimulées dans l’architecture du monument.

Chapiteau, clef de voûte…
Et pourquoi pas façonner une légende à la manière d’une sculpture ?   .

Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02  abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

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English : Apprenti sculpteur

L’événement Apprenti sculpteur Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité

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