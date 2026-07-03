Apprenti sculpteur Jumièges
mercredi 12 août 2026 · Jumièges
Informations pratiques
Jumièges
Apprenti sculpteur
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:45:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12 2026-08-15
Profitez d’un moment familial en écoutant les légendes de Jumièges puis faîtes marcher votre créativité lors de nos jeux vacances.
Au cours de la visite des ruines de l’abbaye de Jumièges, notre regard se portera principalement sur les chapiteaux, corniches, modillons, gargouilles et autres sculptures dissimulées dans l’architecture du monument.
Chapiteau, clef de voûte…
Et pourquoi pas façonner une légende à la manière d’une sculpture ? .
Rue Guillaume le Conquérant Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 24 02 abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr
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English : Apprenti sculpteur
L’événement Apprenti sculpteur Jumièges a été mis à jour le 2026-07-03 par Seine-Maritime Attractivité
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