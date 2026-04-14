Concert de l’Ensemble Symphonique de Genève, Conservatoire de Musique de Genève, Genève

Concert de l’Ensemble Symphonique de Genève Vendredi 24 avril, 19h30 Conservatoire de Musique de Genève

CHF 50.- plein tarif, CHF 30.- tarif AVS, CHF 20.- tarif étudiant / chômeur, CHF 0.- tarif moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00

Venez célébrer les 120 ans de Dmitri Chostakovitch !

Venez découvrir le Don Quichotte de Saint-Pétersbourg.

L’Ensemble Symphonique de Genève rend hommage à l’un des plus grands compositeurs du XXᵉ siècle à travers un programme intense et contrasté.

Une soirée entre ironie, virtuosité et profondeur tragique.

Direction : Sergey Ostrovsky

Solistes :

Sergei Nakariakov, Trompette

Evgeny brakhman, Piano

Programme:

D. Chostakovich Preludio et Scherzo op. 11

D. Chostakovich Sonate pour Violon op. 134 – Arrangement de Michail Zinman

D. Chostakovich Concerto pour Piano, Trompette et Orchestre à Cordes No.1, op. 35

Conservatoire de Musique de Genève Place de Neuve 5, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 319 60 61 http://www.cmg.ch [{« type »: « link », « value »: « https://migros.infomaniak.events/fr-ch/shop/ensemble-symphonique-de-geneve-2025-2026-TEG46UWGSA/event/1470650/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/conservatoire-musique-geneve/

Don Quichotte de Saint-Pétersbourg

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