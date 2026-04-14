Concert de l’Ensemble Symphonique de Genève, Conservatoire de Musique de Genève, Genève
Concert de l’Ensemble Symphonique de Genève, Conservatoire de Musique de Genève, Genève vendredi 24 avril 2026.
Concert de l’Ensemble Symphonique de Genève Vendredi 24 avril, 19h30 Conservatoire de Musique de Genève
CHF 50.- plein tarif, CHF 30.- tarif AVS, CHF 20.- tarif étudiant / chômeur, CHF 0.- tarif moins de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T21:30:00+02:00
Venez célébrer les 120 ans de Dmitri Chostakovitch !
Venez découvrir le Don Quichotte de Saint-Pétersbourg.
L’Ensemble Symphonique de Genève rend hommage à l’un des plus grands compositeurs du XXᵉ siècle à travers un programme intense et contrasté.
Une soirée entre ironie, virtuosité et profondeur tragique.
Direction : Sergey Ostrovsky
Solistes :
Sergei Nakariakov, Trompette
Evgeny brakhman, Piano
Programme:
D. Chostakovich Preludio et Scherzo op. 11
D. Chostakovich Sonate pour Violon op. 134 – Arrangement de Michail Zinman
D. Chostakovich Concerto pour Piano, Trompette et Orchestre à Cordes No.1, op. 35
Conservatoire de Musique de Genève Place de Neuve 5, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 319 60 61 http://www.cmg.ch [{« type »: « link », « value »: « https://migros.infomaniak.events/fr-ch/shop/ensemble-symphonique-de-geneve-2025-2026-TEG46UWGSA/event/1470650/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/conservatoire-musique-geneve/
Don Quichotte de Saint-Pétersbourg
Association Classique en Partage
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