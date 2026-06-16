Fénétrange

Concert de l’ensemble vocal Novo Genere

Collégiale Saint Rémy Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, l’ensemble vocal Novo Genere se produira à Fénétrange, sous la direction de Maxime Guyot et Evelyne Janes. Au programme Le chant à travers le temps et autour du monde (chanson française, musique classique, musique sacrée, gospel et pop). Entrée libre avec plateau.Tout public

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Collégiale Saint Rémy Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 6 78 69 06 62

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English :

As part of European Heritage Days, the vocal ensemble Novo Genere will perform in Fénétrange, under the direction of Maxime Guyot and Evelyne Janes. The program features “Songs Through Time and Around the World” (French chansons, classical music, sacred music, gospel, and pop). Admission is free with a suggested donation.

L’événement Concert de l’ensemble vocal Novo Genere Fénétrange a été mis à jour le 2026-06-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG