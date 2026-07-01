Visite les contes et légendes de Fénétrange Devant le point d’information touristique Fénétrange

Informations pratiques

Fénétrange

Visite les contes et légendes de Fénétrange

Devant le point d’information touristique Château Fénétrange Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Samedi 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-16

Partez avec votre guide à la découverte des contes et légendes de Fénétrange ! Un fantôme, un cygne, un chien noir, une fée et un pèlerin, le tout saupoudré d’un peu d’histoire, voilà ce qui vous attend ! Cette visite, d’une heure environ, vous permettra également de découvrir les entrailles du château de Fénétrange. Cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, aux poussettes ou aux personnes accompagnées de leur animal de compagnie. Dates sous réserve de modification.

Réservation possible ici https://tinyurl.com/3ddceb7uTout public

4 .

Devant le point d’information touristique Château Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

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English :

Set off with your guide to discover the tales and legends of Fénétrange! A ghost, a swan, a black dog, a fairy, and a pilgrim—all sprinkled with a bit of history—that’s what awaits you! This tour, lasting about an hour, will also take you deep into the heart of Fénétrange Castle. This tour is not accessible to people with limited mobility, those with strollers, or those accompanied by their pets. Dates are subject to change.

Reservations can be made here: https://tinyurl.com/3ddceb7u

L’événement Visite les contes et légendes de Fénétrange Fénétrange a été mis à jour le 2026-07-11 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG