Concert de l’ensemble vocal Oceano Vox Kersaint Landunvez
Concert de l’ensemble vocal Oceano Vox Kersaint Landunvez dimanche 5 juillet 2026.
Landunvez
Concert de l’ensemble vocal Oceano Vox
Kersaint Chapelle Notre Dame du Bonsecour Landunvez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Concert à la chapelle de Kersaint, composé de chants classiques et sacrés de Mozart à Gjielo, en passant par Albinoni, Poullenc Rutter et autres, accompagnés au piano par Gildas Vijay Rousseau. .
Kersaint Chapelle Notre Dame du Bonsecour Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 83 85 67 93
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English : Concert de l’ensemble vocal Oceano Vox
L’événement Concert de l’ensemble vocal Oceano Vox Landunvez a été mis à jour le 2026-05-08 par OT IROISE BRETAGNE
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