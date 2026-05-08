Concert de l’ensemble vocal Oceano Vox Kersaint Landunvez

Landunvez

Concert de l’ensemble vocal Oceano Vox

Kersaint Chapelle Notre Dame du Bonsecour Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Concert à la chapelle de Kersaint, composé de chants classiques et sacrés de Mozart à Gjielo, en passant par Albinoni, Poullenc Rutter et autres, accompagnés au piano par Gildas Vijay Rousseau. .

Kersaint Chapelle Notre Dame du Bonsecour Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 83 85 67 93

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English : Concert de l’ensemble vocal Oceano Vox

L’événement Concert de l’ensemble vocal Oceano Vox Landunvez a été mis à jour le 2026-05-08 par OT IROISE BRETAGNE