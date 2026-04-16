Sortie algues RDV Bateau Le No Name Landunvez
Sortie algues RDV Bateau Le No Name Landunvez mercredi 1 juillet 2026.
Landunvez
Sortie algues
RDV Bateau Le No Name Port d’Argenton Landunvez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:30:00
fin : 2026-07-01 13:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Balade guidée sur l’estran à la découverte des algues alimentaires.
A l’occasion des grandes marées, apprenons à les récolter, les conserver, les utiliser et découvrons leurs bienfaits pour la santé!
Véritable concentré de nutriments, les algues sont un trésor de bienfaits, grâce notamment à leur richesse en oligo-éléments et à leur pouvoir anti-oxydant.
C’est une manne à portée de main pour enrichir nos assiettes et découvrir de nouvelles saveurs iodées.
Cette sortie est accessible à tous, seul ou en famille, les enfants sont les bienvenus. .
RDV Bateau Le No Name Port d’Argenton Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 64 62 86 02
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English : Sortie algues
L’événement Sortie algues Landunvez a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
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