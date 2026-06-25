Concert de l’été au Lac de la Dathée Blunder cover Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage Noues de Sienne mercredi 29 juillet 2026.

Noues de Sienne

Concert de l’été au Lac de la Dathée Blunder cover

Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage Base de Loisirs du Lac de la Dathée Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Chaque mercredi de l’été, venez profiter du cadre bucolique de la Dathée et découvrir les groupes du territoire sur scène. Profitez de cet instant pour partager un pique-nique en famille ou entre amis ainsi qu’un food truck. Retrouvez ce soir le groupe Blunder Cover , reprises punk et pop rock

Chaque mercredi de l’été, venez profiter du cadre bucolique de la Dathée et découvrir les groupes du territoire sur scène. Profitez de cet instant pour partager un pique-nique en famille ou entre amis ainsi qu’un food truck. Retrouvez ce soir le groupe Blunder Cover , reprises punk et pop rock rendant hommage à Blondie. .

Lieu-dit La Cour-Saint-Manvieu-Bocage Base de Loisirs du Lac de la Dathée Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 66 35 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’été au Lac de la Dathée Blunder cover

Every Wednesday this summer, come and enjoy the idyllic setting of La Dathée and discover local bands performing on stage. Make the most of this opportunity to share a picnic with family or friends, and enjoy the food truck. Tonight, catch the band ‘Blunder Cover’, playing punk and pop-rock covers.

L’événement Concert de l’été au Lac de la Dathée Blunder cover Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie