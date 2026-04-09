Concert de l’été Deeper men à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne

Noues de Sienne

Concert de l’été Deeper men à l’étape en forêt

Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Ce vendredi soir, tenez vous prêt pour le concert de l’été avec un concert black soul and blues band. Accès libre et restauration sur place.

Ce vendredi soir, tenez vous prêt pour le concert de l’été avec un concert black soul and blues band. Accès libre et restauration sur place. .

Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 09 12 11

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English : Concert de l’été Deeper men à l’étape en forêt

This Friday evening, get ready for the concert of the summer with a black soul and blues band. Free admission and on-site catering.

L’événement Concert de l’été Deeper men à l’étape en forêt Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie