Concert de l’été Deeper men à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne
Concert de l’été Deeper men à l’étape en forêt Saint Sever Calvados Noues de Sienne vendredi 24 juillet 2026.
Noues de Sienne
Concert de l’été Deeper men à l’étape en forêt
Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Ce vendredi soir, tenez vous prêt pour le concert de l’été avec un concert black soul and blues band. Accès libre et restauration sur place.
Ce vendredi soir, tenez vous prêt pour le concert de l’été avec un concert black soul and blues band. Accès libre et restauration sur place. .
Saint Sever Calvados Route du Vieux Château Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie +33 2 31 09 12 11
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English : Concert de l’été Deeper men à l’étape en forêt
This Friday evening, get ready for the concert of the summer with a black soul and blues band. Free admission and on-site catering.
L’événement Concert de l’été Deeper men à l’étape en forêt Noues de Sienne a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie
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