Concert de l’été les jeudis des étangs Crux-la-Ville jeudi 9 juillet 2026.

Crux-la-Ville

Concert de l’été les jeudis des étangs

Étang du merle Crux-la-Ville Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 23:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30

Venez écouter de la musique au bord de l’eau… les soirs d’été.

Concert festif au bord de la plage de l’étang du merle, buvette et petite restauration sur place.

les Jeudis 9 et 30 juillet 2026 .

Étang du merle Crux-la-Ville 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 46 22 contact@ccacn.fr

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English : Concert de l’été les jeudis des étangs

L’événement Concert de l’été les jeudis des étangs Crux-la-Ville a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Coeur de Nièvre