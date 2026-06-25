Concert de l’Harmonie municipale Place du Général de Gaulle Oloron-Sainte-Marie samedi 11 juillet 2026.

Oloron-Sainte-Marie

Concert de l’Harmonie municipale

Place du Général de Gaulle Kiosque du jardin public Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

En représentation sous le kiosque, les musiciens interprèteront leur répertoire musiques de film, rock, jazz, variété et paso doble. .

Place du Général de Gaulle Kiosque du jardin public Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 40 60 15 harmonie-municipale-oloron@orange.fr

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English : Concert de l’Harmonie municipale

L’événement Concert de l’Harmonie municipale Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn