Concert de l’Harmonie municipale Place du Général de Gaulle Oloron-Sainte-Marie
Concert de l’Harmonie municipale Place du Général de Gaulle Oloron-Sainte-Marie samedi 11 juillet 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Concert de l’Harmonie municipale
Place du Général de Gaulle Kiosque du jardin public Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
En représentation sous le kiosque, les musiciens interprèteront leur répertoire musiques de film, rock, jazz, variété et paso doble. .
Place du Général de Gaulle Kiosque du jardin public Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 40 60 15 harmonie-municipale-oloron@orange.fr
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English : Concert de l’Harmonie municipale
L’événement Concert de l’Harmonie municipale Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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