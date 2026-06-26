Quartiers d’été 2026 Le défi danse Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Quartiers d’été 2026 Le défi danse

Rue des Gaves Parvis de la Médiathèque Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 11:30:00

fin : 2026-07-27 19:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Le Bal Perdu de la Compagnie Dans6T revisite l’esprit des bals populaires, de manière contemporaine, en transformant les lieux du quotidien en espaces de danse partagée. Imaginé comme un projet participatif, le bal perdu intègre des complices formés en amont de la représentation par une équipe de danseurs professionnels de Dans6T. Infiltrés au coeur du public, ces complices facilitent l’entrée des spectacteurs dans la danse, soutiennent la dynamique collective et permettent à chacun de rejoindre et suivre le mouvement.

L’atelier se déroule en 2 parties 11h30 atelier des complices, 17h30 le bal perdu , avec une pause déjeuner. Sur réservation. .

Rue des Gaves Parvis de la Médiathèque Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 evenements@oloron-ste-marie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Quartiers d’été 2026 Le défi danse

L’événement Quartiers d’été 2026 Le défi danse Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn