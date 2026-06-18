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Concert Guinguette Chafao Oloron-Sainte-Marie

Concert Guinguette Chafao Oloron-Sainte-Marie

Concert Guinguette Chafao Oloron-Sainte-Marie vendredi 24 juillet 2026.

Adresse : 938 Chemin des Charrois

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Concert Guinguette Chafao

938 Chemin des Charrois Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 21:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Chafao est un groupe de rumba reggae né dans le sud-ouest de la France, à Pau en 2013. Leur album Calle Luna raconte à travers des rythmes envoûtants et des paroles poignantes, un voyage musical à travers l’Amérique latine. Restauration et boisson sur place.   .

938 Chemin des Charrois Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 

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English : Concert Guinguette Chafao

L’événement Concert Guinguette Chafao Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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