Informations pratiques

Pellegrue

Concert de l’Orchestre de Chambre de la Gironde

Église Saint-André Pellegrue Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’Orchestre de Chambre de la Gironde donnera un concert en l’Église Saint-André de Pellegrue le samedi 25 Juillet à 21h.

Venez nombreux! .

Église Saint-André Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 30 21

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English : Concert de l’Orchestre de Chambre de la Gironde

L’événement Concert de l’Orchestre de Chambre de la Gironde Pellegrue a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Pays Foyen