Concert de l’Orchestre de Chambre de la Gironde Pellegrue
samedi 25 juillet 2026 · Pellegrue
Informations pratiques
Pellegrue
Concert de l’Orchestre de Chambre de la Gironde
Église Saint-André Pellegrue Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
L’Orchestre de Chambre de la Gironde donnera un concert en l’Église Saint-André de Pellegrue le samedi 25 Juillet à 21h.
Venez nombreux! .
Église Saint-André Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 30 21
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English : Concert de l’Orchestre de Chambre de la Gironde
L’événement Concert de l’Orchestre de Chambre de la Gironde Pellegrue a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Pays Foyen
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