Pellegrue

Inauguration de l’orgue à l’Église Saint-André

Église Saint-André Pellegrue Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

À l’occasion de l’inauguration de l’orgue à l’Église Saint-André, une messe et un concert se dérouleront. .

Église Saint-André Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 30 21

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English : Inauguration de l’orgue à l’Église Saint-André

L’événement Inauguration de l’orgue à l’Église Saint-André Pellegrue a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Pays Foyen