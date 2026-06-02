Inauguration de l’orgue à l’Église Saint-André Pellegrue
Inauguration de l’orgue à l’Église Saint-André Pellegrue samedi 5 septembre 2026.
Pellegrue
Inauguration de l’orgue à l’Église Saint-André
Église Saint-André Pellegrue Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
À l’occasion de l’inauguration de l’orgue à l’Église Saint-André, une messe et un concert se dérouleront. .
Église Saint-André Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 30 21
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English : Inauguration de l’orgue à l’Église Saint-André
L’événement Inauguration de l’orgue à l’Église Saint-André Pellegrue a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Pays Foyen
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