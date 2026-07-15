AGENDA · Pellegrue
Après-midi jeux Pellegrue
mardi 18 août 2026 · Pellegrue
Informations pratiques
Pellegrue
Après-midi jeux
Sous la Halle Pellegrue Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 17:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Après-midi jeux ouverte à tous, intergénérationnelle. .
Sous la Halle Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 ludo-rdejeu@cscfoyen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Pellegrue a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Pays Foyen
À voir aussi à Pellegrue (Gironde)
- Marché nocturne en musique à Pellegrue Pellegrue 24 juillet 2026
- Concert de l’Orchestre de Chambre de la Gironde Pellegrue 25 juillet 2026
- Marché nocturne en musique à Pellegrue Pellegrue 7 août 2026
- Vide-grenier de l’AS Football Club de Pellegrue Pellegrue 9 août 2026
- Inauguration de l’orgue à l’Église Saint-André Pellegrue 5 septembre 2026