Informations pratiques

Pellegrue

Après-midi jeux

Sous la Halle Pellegrue Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:30:00

fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Après-midi jeux ouverte à tous, intergénérationnelle. .

Sous la Halle Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16 ludo-rdejeu@cscfoyen.fr

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Pellegrue a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Pays Foyen