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AGENDA · Pellegrue

Après-midi jeux Pellegrue

mardi 18 août 2026 · Pellegrue

Après-midi jeux Pellegrue

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Sous la Halle
Ville
33790 Pellegrue
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Pellegrue

Après-midi jeux

Sous la Halle Pellegrue Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :
2026-08-18

Après-midi jeux ouverte à tous, intergénérationnelle.   .

Sous la Halle Pellegrue 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 75 98 16  ludo-rdejeu@cscfoyen.fr

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English : Après-midi jeux

L’événement Après-midi jeux Pellegrue a été mis à jour le 2026-07-15 par OT du Pays Foyen

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