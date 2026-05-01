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Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel Thézac

Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel Thézac

Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel Thézac dimanche 31 mai 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 47370 Thézac

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Thézac

Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel

Salle polyvalente Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Renseignements par téléphone.   .

Salle polyvalente Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 46 85 

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English : Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel

L’événement Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel Thézac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne