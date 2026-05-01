Thézac

Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel

Salle polyvalente Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Renseignements par téléphone. .

Salle polyvalente Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 46 85

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English : Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel

L’événement Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel Thézac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne