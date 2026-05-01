Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel Thézac
Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel Thézac dimanche 31 mai 2026.
Thézac
Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel
Salle polyvalente Thézac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Renseignements par téléphone. .
Salle polyvalente Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 46 85
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English : Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel
L’événement Concert de l’Orchestre de l’Ecole des Arts de Fumel Thézac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Vallée du Lot et Garonne