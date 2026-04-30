Hambye

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Coutances

7 Route de l’Abbaye Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 18:00:00

fin : 2026-09-13 19:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Pour la première fois, l’abbaye de Hambye accueille les 60 musiciens de l’OHC pour une rentrée musicale placée sous le signe de la convivialité et de la fête.

Dans ce cadre patrimonial exceptionnel, le public est invité à découvrir ou redécouvrir cet orchestre emblématique du territoire lors d’un concert inédit. Clarinettes, flûtes, saxophones, hautbois, cors, trombones, tubas, euphoniums, trompettes et percussions uniront leurs sonorités pour offrir un moment de plaisir et de partage, sous la direction du chef Christophe Grandidier.

Boissons et restauration seront proposées sur place grâce au foodtruck L’Agonette Voyageuse.

Gratuit, sans réservation.

En extérieur repli à l’abri si mauvaise météo. .

7 Route de l’Abbaye Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 61 76 92 abbaye.hambye@manche.fr

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English : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Coutances

L’événement Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Coutances Hambye a été mis à jour le 2026-04-30 par Réseau Sites et Musées