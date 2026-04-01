La Feuillie

Concert de l’Orchestre d’Harmonie Rouen Métropole

2 Impasse de l’Église La Feuillie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Une baguette se lève et les univers se rencontrent un concert qui casse les codes, entre puissance et délicatesse, énergie et rêverie. L’Orchestre d’Harmonie de Rouen Métropole vous embarque dans un programme surprenant, contrasté et vivant, sans thème imposé, avec une seule promesse vous faire vibrer du début à la fin. Rendez-vous le 26 avril 2026 à 16h, à La Feuillie, à l’Église Saint Eustache, sous la direction de Stéphane Norbert. .

2 Impasse de l’Église La Feuillie 76220 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert de l’Orchestre d’Harmonie Rouen Métropole

L’événement Concert de l’Orchestre d’Harmonie Rouen Métropole La Feuillie a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray