Concert de l’Orchestre d’Harmonie Rouen Métropole La Feuillie
Concert de l’Orchestre d’Harmonie Rouen Métropole La Feuillie dimanche 26 avril 2026.
La Feuillie
Concert de l’Orchestre d’Harmonie Rouen Métropole
2 Impasse de l’Église La Feuillie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Une baguette se lève et les univers se rencontrent un concert qui casse les codes, entre puissance et délicatesse, énergie et rêverie. L’Orchestre d’Harmonie de Rouen Métropole vous embarque dans un programme surprenant, contrasté et vivant, sans thème imposé, avec une seule promesse vous faire vibrer du début à la fin. Rendez-vous le 26 avril 2026 à 16h, à La Feuillie, à l’Église Saint Eustache, sous la direction de Stéphane Norbert. .
2 Impasse de l’Église La Feuillie 76220 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de l’Orchestre d’Harmonie Rouen Métropole
L’événement Concert de l’Orchestre d’Harmonie Rouen Métropole La Feuillie a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
À voir aussi à La Feuillie (Seine-Maritime)
- Foire à tout La Feuillie 26 avril 2026
- Concert OHRM, Eglise Saint-Eustache, La Feuillie 26 avril 2026
- Le Chevreuil à VTT La Feuillie Seine-Maritime 1 mai 2026
- Les Grands Genêts La Feuillie Seine-Maritime 1 mai 2026
- Le Chevreuil La Feuillie Seine-Maritime 1 mai 2026