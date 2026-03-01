Concert de l’orchestre ENJEUX Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

23e concerto pour piano de Mozart K.488, premier mouvement

Pianiste : Cyprian Czaban



Extraits de la Flûte Enchantée de Mozart

Soprano : Leila Chafii / Baryton : Stéphane Dobrot



24e concerto pour piano de Mozart K.491

Pianistes : Théophile Rageau et Patricia Nguyen

Et l’Orchestre Enjeux dirigé par Didier Nguyen

à l’auditorium du conservatoire Charles Munch

Le mercredi 11 mars 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS



