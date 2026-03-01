Concert de l’orchestre ENJEUX Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS
Concert de l’orchestre ENJEUX Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS mercredi 11 mars 2026.
23e concerto pour piano de Mozart K.488, premier mouvement
Pianiste : Cyprian Czaban
Extraits de la Flûte Enchantée de Mozart
Soprano : Leila Chafii / Baryton : Stéphane Dobrot
24e concerto pour piano de Mozart K.491
Pianistes : Théophile Rageau et Patricia Nguyen
Et l’Orchestre Enjeux dirigé par Didier Nguyen
Une soirée inoubliable sous le signe de Mozart par l’excellent concert Enjeux :
Concert pour piano et orchestre
Concerto de MOZART, Extraits de la Flûte enchantée
à l’auditorium du conservatoire Charles Munch
Le mercredi 11 mars 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS
