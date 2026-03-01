Concert de l’orchestre ENJEUX Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Concert de l’orchestre ENJEUX Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS mercredi 11 mars 2026.

23e concerto pour piano de Mozart K.488, premier mouvement

Pianiste : Cyprian Czaban


Extraits de la Flûte Enchantée de Mozart

Soprano : Leila Chafii / Baryton : Stéphane Dobrot


24e concerto pour piano de Mozart K.491

Pianistes : Théophile Rageau et Patricia Nguyen

Et l’Orchestre Enjeux dirigé par Didier Nguyen

Une soirée inoubliable sous le signe de Mozart par l’excellent concert Enjeux :

à l’auditorium du conservatoire Charles Munch
Le mercredi 11 mars 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti  75011 PARIS


