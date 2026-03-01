Concert de l’orchestre intercommunal Bassin de Pompey Liverdun
Concert de l’orchestre intercommunal Bassin de Pompey Liverdun samedi 28 mars 2026.
Concert de l’orchestre intercommunal Bassin de Pompey
Allée de Bretagne Liverdun Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28 22:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Les écoles de musique du territoire et la Communauté de Communes de Bassin de Pompey vous proposent un concert de l’orchestre intercommunal.
Entrée libre sans réservation.Tout public
0 .
Allée de Bretagne Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 81 55
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English :
The local music schools and the Communauté de Communes de Bassin de Pompey invite you to a concert by the intercommunal orchestra.
Free admission without reservation.
L’événement Concert de l’orchestre intercommunal Bassin de Pompey Liverdun a été mis à jour le 2026-03-11 par TOURISME BASSIN de POMPEY