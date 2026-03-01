Concert de l’orchestre intercommunal Bassin de Pompey

Allée de Bretagne Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Les écoles de musique du territoire et la Communauté de Communes de Bassin de Pompey vous proposent un concert de l’orchestre intercommunal.

Entrée libre sans réservation.Tout public

0 .

Allée de Bretagne Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 81 55

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English :

The local music schools and the Communauté de Communes de Bassin de Pompey invite you to a concert by the intercommunal orchestra.

Free admission without reservation.

L’événement Concert de l’orchestre intercommunal Bassin de Pompey Liverdun a été mis à jour le 2026-03-11 par TOURISME BASSIN de POMPEY