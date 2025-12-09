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Concert de l’Orchestre National de Cannes Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence

Concert de l’Orchestre National de Cannes Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Fondation Maeght

Adresse : 623 chemin des Gardettes

Ville : 06570 Saint-Paul-de-Vence

Département : Alpes-Maritimes

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Paul-de-Vence

Concert de l’Orchestre National de Cannes

Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Soirée concert avec l’Orchestre National de Cannes à la Fondation Maeght.
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Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 81 63  accueil@fondation-maeght.com

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English :

Evening concert with the Orchestre National de Cannes at the Fondation Maeght.

L’événement Concert de l’Orchestre National de Cannes Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence

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