Exposition Perspectives Intrinsèques 46 St Paul Gallery Saint Paul de Vence

Perspectives intrinsèques réunit des artistes dont les pratiques explorent les liens subtils entre monde intérieur et perception du monde extérieur. À travers la sculpture, le verre, la céramique, le textile, la peinture ou l’installation, l’exposition invite le visiteur à traverser des paysages sensibles où la matière devient langage.

L’horizon marin agit comme une ligne de fuite vers l’ailleurs et la liberté. L’eau y devient un fil conducteur : elle relie l’infiniment petit (les structures organiques, les formes microscopiques du vivant) à l’infiniment grand des paysages, de la mémoire et des espaces mentaux.

Entre transparence et densité, fragilité et puissance, les œuvres présentées interrogent notre manière d’habiter le monde. Elles convoquent autant le regard que le toucher et ouvrent un dialogue constant entre contemplation, sensation et imaginaire.