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Exposition Perspectives Intrinsèques 46 St Paul Gallery Saint Paul de Vence

Exposition Perspectives Intrinsèques 46 St Paul Gallery Saint Paul de Vence mardi 7 juillet 2026.

Lieu : 46 St Paul Gallery

Adresse : 46 rue Grande

Ville : 06570 Saint Paul de Vence

Département : Alpes Maritime

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 10:00

Heure de fin : 18:00

Tarif : Gratuit

Perspectives intrinsèques réunit des artistes dont les pratiques explorent les liens subtils entre monde intérieur et perception du monde extérieur. À travers la sculpture, le verre, la céramique, le textile, la peinture ou l’installation, l’exposition invite le visiteur à traverser des paysages sensibles où la matière devient langage.

L’horizon marin agit comme une ligne de fuite vers l’ailleurs et la liberté. L’eau y devient un fil conducteur : elle relie l’infiniment petit (les structures organiques, les formes microscopiques du vivant) à l’infiniment grand des paysages, de la mémoire et des espaces mentaux.

Entre transparence et densité, fragilité et puissance, les œuvres présentées interrogent notre manière d’habiter le monde. Elles convoquent autant le regard que le toucher et ouvrent un dialogue constant entre contemplation, sensation et imaginaire.

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