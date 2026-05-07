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Soirée Projection Ellsworth Kelly: Fragments Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence

Soirée Projection Ellsworth Kelly: Fragments Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence lundi 29 juin 2026.

Lieu : Fondation Maeght

Adresse : 623 chemin des Gardettes

Ville : 06570 Saint-Paul-de-Vence

Département : Alpes-Maritimes

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Paul-de-Vence

Soirée Projection Ellsworth Kelly: Fragments

Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 17:00:00
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-29

Projection à la Fondation Maeght autour des influences et de l’univers de Kelly Ellsworth.
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Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 81 63  accueil@fondation-maeght.com

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English :

Screening at the Fondation Maeght on the influences and universe of Kelly Ellsworth.

L’événement Soirée Projection Ellsworth Kelly: Fragments Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence

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