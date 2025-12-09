DIFFUSION MICRO-FOLIE DE L’OPERA BASTIEN ET BASTIENNE Route des Serres Saint-Paul-de-Vence
DIFFUSION MICRO-FOLIE DE L’OPERA BASTIEN ET BASTIENNE Route des Serres Saint-Paul-de-Vence mercredi 17 juin 2026.
Saint-Paul-de-Vence
DIFFUSION MICRO-FOLIE DE L’OPERA BASTIEN ET BASTIENNE
Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Diffusion Micro-Folie de l’opéra Bastien et Bastienne de Mozart, mis en scène par Mirabelle Ordinaire, à la médiathèque.
.
Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 41 70 micro-folie@saint-pauldevence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Micro-Folie screening of Mozart?s opera Bastien et Bastienne, directed by Mirabelle Ordinaire, at the mediatheque.
L’événement DIFFUSION MICRO-FOLIE DE L’OPERA BASTIEN ET BASTIENNE Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence
À voir aussi à Saint-Paul-de-Vence (Alpes-Maritimes)
- Visite guidée de la Fondation Maeght Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence 12 mai 2026
- Visite guidée Art & Patrimoine Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence 16 mai 2026
- Visite guidée Art & Patrimoine Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence 20 mai 2026
- Toile Blanche Sessions 10 Kris Dewitte Leroy Saint-Paul-de-Vence 21 mai 2026
- Visite guidée de la Fondation Maeght Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence 21 mai 2026