DIFFUSION MICRO-FOLIE DE L’OPERA BASTIEN ET BASTIENNE Route des Serres Saint-Paul-de-Vence

Saint-Paul-de-Vence

DIFFUSION MICRO-FOLIE DE L’OPERA BASTIEN ET BASTIENNE

Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Diffusion Micro-Folie de l’opéra Bastien et Bastienne de Mozart, mis en scène par Mirabelle Ordinaire, à la médiathèque.

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Route des Serres Médiathèque Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 41 70 micro-folie@saint-pauldevence.fr

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English :

Micro-Folie screening of Mozart?s opera Bastien et Bastienne, directed by Mirabelle Ordinaire, at the mediatheque.

L’événement DIFFUSION MICRO-FOLIE DE L’OPERA BASTIEN ET BASTIENNE Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence