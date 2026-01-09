Exposition Aux bords de l’eau de Ellsworth Kelly Fondation Marguerite et Aimé Maeght Saint-Paul-de-Vence
Fondation Marguerite et Aimé Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-11-15 18:00:00
2026-06-27
La Fondation Maeght présentera du 27 juin au 15 novembre 2026 une exposition d’envergure dédiée à l’artiste américain Ellsworth Kelly.
Fondation Marguerite et Aimé Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 81 63 info@fondation-maeght.com
English :
The Fondation Maeght will present a major exhibition dedicated to American artist Ellsworth Kelly from June 27 to November 15, 2026.
