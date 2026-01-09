Exposition Aux bords de l’eau de Ellsworth Kelly Fondation Marguerite et Aimé Maeght Saint-Paul-de-Vence

Exposition Aux bords de l’eau de Ellsworth Kelly

La Fondation Maeght présentera du 27 juin au 15 novembre 2026 une exposition d’envergure dédiée à l’artiste américain Ellsworth Kelly.

The Fondation Maeght will present a major exhibition dedicated to American artist Ellsworth Kelly from June 27 to November 15, 2026.

