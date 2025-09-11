Concert de l’Orchestre Solidaire Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Concert de l’Orchestre Solidaire Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains samedi 7 mars 2026.

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

L’orchestre solidaire 2026 est un orchestre éphémère composé de musiciens du département et des départements limitrophes qui se réunissent autour d’une passion commune la musique. Ce concert est produit au profit de l’association Enfants Cancers Santé. L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association pour permettre la recherche contre les cancers qui touchent les enfants.

Parrainé par le Lions Club de Luxeuil-Lure, ce concert est une première dans le département en même temps qu’une vraie émulation de musiciens amateurs pour offrir aux enfants la perspective de soins.

En partenariat avec le Lions Club de Lure-Luxeuil .

