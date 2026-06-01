Luisant

Concert de l’Orchestre symphonique de Chartres Musiques de films

Cours Charles Brune Luisant Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 21:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Ce concert marque l’aboutissement de plusieurs semaines de travail mené par l’Orchestre Symphonique de Chartres avec les jeunes en situation de handicap du DAME de Champhol et la chorale À travers chant dirigée par FABRICE HÉRICOURT.

L’objectif de cette soirée est de réunir des jeunes d’horizons variés et de leur offrir l’opportunité de se produire sur scène aux côtés de musiciens confirmés. Les musiques de grands films seront à l’honneur, allant de Joe Hisaishi (Princesse Mononoké) à Ennio Morricone (Chi Mai), en passant par John Williams (Star Wars). .

Cours Charles Brune Luisant 28600 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 61 33 60 01

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English :

This concert marks the culmination of several weeks of work led by the Chartres Symphony Orchestra in collaboration with young people with disabilities from the DAME in Champhol and the choir “À travers chant,” directed by Fabrice Héricourt.

L’événement Concert de l’Orchestre symphonique de Chartres Musiques de films Luisant a été mis à jour le 2026-06-13 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES