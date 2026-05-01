Concert de l’orchestre symphonique de Hambourg Place Saint-Rémy Camaret-sur-Mer
Concert de l’orchestre symphonique de Hambourg Place Saint-Rémy Camaret-sur-Mer jeudi 14 mai 2026.
Camaret-sur-Mer
Concert de l’orchestre symphonique de Hambourg
Place Saint-Rémy Eglise Saint-Rémi Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 17:00:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Les Amis de la Musique organisent un concert de l’Orchestre de symphonique de Hambourg à l’église Saint-Rémy, jeudi 14 mai à 17h.
L’entrée est au chapeau. .
Place Saint-Rémy Eglise Saint-Rémi Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 49 03 32 70
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English : Concert de l’orchestre symphonique de Hambourg
L’événement Concert de l’orchestre symphonique de Hambourg Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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