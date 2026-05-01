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Concert de l’orchestre symphonique de Hambourg Place Saint-Rémy Camaret-sur-Mer

Concert de l’orchestre symphonique de Hambourg Place Saint-Rémy Camaret-sur-Mer jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Place Saint-Rémy

Adresse : Eglise Saint-Rémi

Ville : 29570 Camaret-sur-Mer

Département : Finistère

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Camaret-sur-Mer

Concert de l’orchestre symphonique de Hambourg

Place Saint-Rémy Eglise Saint-Rémi Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 17:00:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Les Amis de la Musique organisent un concert de l’Orchestre de symphonique de Hambourg à l’église Saint-Rémy, jeudi 14 mai à 17h.

L’entrée est au chapeau.   .

Place Saint-Rémy Eglise Saint-Rémi Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 49 03 32 70 

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English : Concert de l’orchestre symphonique de Hambourg

L’événement Concert de l’orchestre symphonique de Hambourg Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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