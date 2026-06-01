Concert de l’orchestre symphonique de Mâcon Grottes d’Azé Azé
Concert de l’orchestre symphonique de Mâcon Grottes d’Azé Azé dimanche 28 juin 2026.
Azé
Concert de l’orchestre symphonique de Mâcon
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Sous la direction de David Hurpeau, 11 musiciens vous invitent à découvrir toute la richesse et la couleur des vents
flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, cors et trompette. Le concert débutera avec la Sinfonietta op. 188 de Joachim Raff,
une œuvre joyeuse et lumineuse, écrite spécialement pour des instruments à vent. La musique circule, les instruments
se répondent, et l’ensemble crée une atmosphère légère et vivante, parfaite pour une écoute en plein air.Place ensuite à la Symphonie n°1 de Beethoven, proposée dans une version surprenante pour vents et trompette. Plus légère, plus directe, cette adaptation met en valeur l’énergie, la fraîcheur et l’enthousiasme du jeune compositeur. Une façon
originale et accessible de (re)découvrir un grand classique. Entre nature et musique, un moment convivial à partager en famille ou entre amis, pour le simple plaisir d’écouter la musique vivre au grand air. .
Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr
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English : Concert de l’orchestre symphonique de Mâcon
L’événement Concert de l’orchestre symphonique de Mâcon Azé a été mis à jour le 2026-06-05 par Grottes d’Azé