Concert de l’orchestre symphonique de Mâcon Grottes d’Azé Azé

Azé

Concert de l’orchestre symphonique de Mâcon

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Sous la direction de David Hurpeau, 11 musiciens vous invitent à découvrir toute la richesse et la couleur des vents

flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, cors et trompette. Le concert débutera avec la Sinfonietta op. 188 de Joachim Raff,

une œuvre joyeuse et lumineuse, écrite spécialement pour des instruments à vent. La musique circule, les instruments

se répondent, et l’ensemble crée une atmosphère légère et vivante, parfaite pour une écoute en plein air.Place ensuite à la Symphonie n°1 de Beethoven, proposée dans une version surprenante pour vents et trompette. Plus légère, plus directe, cette adaptation met en valeur l’énergie, la fraîcheur et l’enthousiasme du jeune compositeur. Une façon

originale et accessible de (re)découvrir un grand classique. Entre nature et musique, un moment convivial à partager en famille ou entre amis, pour le simple plaisir d’écouter la musique vivre au grand air. .

Grottes d’Azé 135 Route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 33 32 23 grottes.aze@saoneetloire71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’orchestre symphonique de Mâcon

L’événement Concert de l’orchestre symphonique de Mâcon Azé a été mis à jour le 2026-06-05 par Grottes d’Azé