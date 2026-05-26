Concert de l’orchestre symphonique et d’Elias Bachoura Théâtre de l’Arche Tréguier

Tréguier

Concert de l’orchestre symphonique et d’Elias Bachoura

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rencontre entre la musique Syrienne et classique, avec Elias Bachoura, virtuose du oud et compositeur entre Orient et Occident. .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 53 70

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English :

L’événement Concert de l’orchestre symphonique et d’Elias Bachoura Tréguier a été mis à jour le 2026-05-26 par SITARMOR