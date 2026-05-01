Les voix de l’invisible Hommage à Anatole Le Braz Théâtre de l’Arche Tréguier

Tréguier

Les voix de l’invisible Hommage à Anatole Le Braz

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Concert du chœur de jeunes et ensemble instrumental. .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 53 70

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English :

L’événement Les voix de l’invisible Hommage à Anatole Le Braz Tréguier a été mis à jour le 2026-05-26 par SITARMOR