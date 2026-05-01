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Les voix de l’invisible Hommage à Anatole Le Braz Théâtre de l’Arche Tréguier

Les voix de l’invisible Hommage à Anatole Le Braz Théâtre de l’Arche Tréguier vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Théâtre de l'Arche

Adresse : Place de la République

Ville : 22220 Tréguier

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif :

Tréguier

Les voix de l’invisible Hommage à Anatole Le Braz

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Concert du chœur de jeunes et ensemble instrumental.   .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 46 53 70 

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English :

L’événement Les voix de l’invisible Hommage à Anatole Le Braz Tréguier a été mis à jour le 2026-05-26 par SITARMOR

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