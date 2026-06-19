Concert de l’Orphéon Pouillon
Concert de l’Orphéon Pouillon mardi 7 juillet 2026.
Pouillon
Concert de l’Orphéon
Eglise Saint-Martin Pouillon Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Laissez-vous emporter par les chants traditionnels, contemporains et classiques du Choeur d’hommes du Béarn des Gaves Orphéon.
Laissez-vous emporter par les chants traditionnels, contemporains et classiques du Choeur d’hommes du Béarn des Gaves Orphéon. .
Eglise Saint-Martin Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert de l’Orphéon
Let yourself be swept away by the traditional, contemporary, and classical songs of the B%E9arn des Gaves Orph%E9on Men’s Choir.
L’événement Concert de l’Orphéon Pouillon a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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