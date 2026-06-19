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Concert de l’Orphéon Pouillon

Concert de l’Orphéon Pouillon

Concert de l’Orphéon Pouillon mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Eglise Saint-Martin
Ville
40350 Pouillon
Département
Landes
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

Pouillon

Concert de l’Orphéon

Eglise Saint-Martin Pouillon Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Laissez-vous emporter par les chants traditionnels, contemporains et classiques du Choeur d’hommes du Béarn des Gaves Orphéon.
Laissez-vous emporter par les chants traditionnels, contemporains et classiques du Choeur d’hommes du Béarn des Gaves Orphéon.   .

Eglise Saint-Martin Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert de l’Orphéon

Let yourself be swept away by the traditional, contemporary, and classical songs of the B%E9arn des Gaves Orph%E9on Men’s Choir.

L’événement Concert de l’Orphéon Pouillon a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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