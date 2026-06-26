Randonnée pédestre Sentier Les poissons Pouillon
Randonnée pédestre Sentier Les poissons Pouillon mardi 21 juillet 2026.
Pouillon
Randonnée pédestre Sentier Les poissons
Parking de la Halle Pouillon Landes
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 08:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier Les poissons , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du parking de la halle. Deux circuits vous sont proposés 10 et 6,8 kms.
Envie de prendre l’air et de découvrir les paysages pouillonnais ? Rejoignez la randonnée pédestre Sentier Les poissons , une balade conviviale accessible à tous, organisée par Pouillon Culture et Traditions. Départ du parking de la halle. Deux circuits vous sont proposés 10 et 6,8 kms. Casse-croûte à Bénarrucq. .
Parking de la Halle Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 38 93 pouillon.culture.traditions@orange.fr
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English : Randonnée pédestre Sentier Les poissons
Want to get some fresh air and explore the landscapes of Pouillon? Join the “Sentier Les Poissons” hike, a friendly walk open to everyone, organized by Pouillon Culture et Traditions. The hike starts at the market hall parking lot. There are two routes to choose from: 10 and 6.8 km.
L’événement Randonnée pédestre Sentier Les poissons Pouillon a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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