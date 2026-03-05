Concert de l’Orphéon Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn
Concert de l’Orphéon Eglise Saint Vincent Salies-de-Béarn mardi 23 juin 2026.
Salies-de-Béarn
Concert de l’Orphéon
Eglise Saint Vincent 13 rue Saint Vincent Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Si l’Orphéon a plus d’un siècle, 160 ans quand même, le groupe s’attache à renouveler son répertoire pour explorer de nouveaux textes, de nouvelles mélodies, de nouvelles langues même ! Et ce soir, ils sont tous là pour vous présenter leur nouveau cd ! Alors venez nombreux pour les soutenir et passer un merveilleux moment de chants. .
Eglise Saint Vincent 13 rue Saint Vincent Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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L’événement Concert de l’Orphéon Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Béarn des Gaves
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