Thouarsais-Bouildroux

Concert de Luc Arbogast

Château de la Cressonnière Cezais Thouarsais-Bouildroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Concert de Luc Arbogast lors du week-end de la fête médiévale

Au Château de la Cressonnière

Passez un moment hors du temps, où l’artiste aux 13 millions de vues sur The Voice , vous

enchantera avec sa voix d’or! Entrez dans son univers où se mêlent: joies émotions et secrets d’un

autre temps!

Après bientôt 30 ans passés sur les routes de France, au pieds des cathédrales, au chœur des plus humbles églises, ou à l’Olympia , Luc ARBOGAST communie avec son public en le faisant rire,

chanter et danser!

Disque d’or puis Double disque de platine, ce troubadour atypique, ambassadeur du patrimoine, authentique et charismatique vous fera vibrer au son de son fameux bouzouki Irlandais, de

percussions, d’instruments à vent, et de ses fameux grelots!

Autodidacte jouant à l’oreille sans connaître le solfège, Luc Arbogast chante et joue une musique inspirée de la musique médiévale, et des traditions paysannes.

Ses notes basses soulignent le lien avec la terre, ses aiguës, le lien avec le ciel.

Ne manquez pas ce concert, vous en reviendrez charmés et remplis d’énergie!

La billetterie est ouverte sur @helloasso_fr et sur le site internet du Château.

Le prix du billet comprend l’accès à la fête médiévale pour la journée choisie.

Si vous venez au Bal, vous aurez accès à la fête du samedi.

Si vous venez au Concert, vous aurez accès à la fête du dimanche

Bientôt tous les horaires et les programmations des autres animations. .

Château de la Cressonnière Cezais Thouarsais-Bouildroux 85410 Vendée Pays de la Loire contact@chateaudelacressonniere.com

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English :

Luc Arbogast concert during the medieval festival weekend

L’événement Concert de Luc Arbogast Thouarsais-Bouildroux a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin