Concert de Ludi Jo White au Bistr’O Restaurant Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire
Concert de Ludi Jo White au Bistr’O Restaurant Bistr’O du Village Talmont-Saint-Hilaire dimanche 24 mai 2026.
Talmont-Saint-Hilaire
Concert de Ludi Jo White au Bistr’O
Restaurant Bistr’O du Village 521 Rue Des Vacances Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
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Restaurant Bistr’O du Village 521 Rue Des Vacances Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 20 39 27
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English :
L’événement Concert de Ludi Jo White au Bistr’O Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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