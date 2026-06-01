Concert de l’UM3BD Salle des fêtes Bâgé-Dommartin
Concert de l’UM3BD Salle des fêtes Bâgé-Dommartin samedi 13 juin 2026.
Bâgé-Dommartin
Concert de l’UM3BD
Salle des fêtes Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 20:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Sur le thème du voyage et de l’aventure, ces concerts proposeront un programme varié mêlant musique d’harmonie, émotions et découvertes musicales.
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Salle des fêtes Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 95 71 um3bd@free.fr
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English : UM3BD concert
On the theme of travel and adventure, these concerts will offer a varied program combining harmony music, emotions and musical discoveries.
L’événement Concert de l’UM3BD Bâgé-Dommartin a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux