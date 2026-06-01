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Concert de l’UM3BD Salle des fêtes Bâgé-Dommartin

Concert de l’UM3BD Salle des fêtes Bâgé-Dommartin samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Bâgé-la-Ville

Ville : 01380 Bâgé-Dommartin

Département : Ain

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Bâgé-Dommartin

Concert de l’UM3BD

Salle des fêtes Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 20:30:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Sur le thème du voyage et de l’aventure, ces concerts proposeront un programme varié mêlant musique d’harmonie, émotions et découvertes musicales.
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Salle des fêtes Bâgé-la-Ville Bâgé-Dommartin 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 08 95 71  um3bd@free.fr

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English : UM3BD concert

On the theme of travel and adventure, these concerts will offer a varied program combining harmony music, emotions and musical discoveries.

L’événement Concert de l’UM3BD Bâgé-Dommartin a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux