Concert de Marion Rampal (Quintette) Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence
Concert de Marion Rampal (Quintette) Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence mardi 28 juillet 2026.
Saint-Paul-de-Vence
Concert de Marion Rampal (Quintette)
Fondation Maeght 623 Chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Le Festival Classique & Jazz accueille Marion Rampal (Quintette) pour une soirée à la Fondation Maeght.
.
Fondation Maeght 623 Chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Classique & Jazz Festival welcomes Marion Rampal (Quintette) for an evening at the Fondation Maeght.
L’événement Concert de Marion Rampal (Quintette) Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence