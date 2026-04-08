Concert de Marion Rampal (Quintette) Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence

Saint-Paul-de-Vence

Concert de Marion Rampal (Quintette)

Fondation Maeght 623 Chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Le Festival Classique & Jazz accueille Marion Rampal (Quintette) pour une soirée à la Fondation Maeght.

.

Fondation Maeght 623 Chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Classique & Jazz Festival welcomes Marion Rampal (Quintette) for an evening at the Fondation Maeght.

L’événement Concert de Marion Rampal (Quintette) Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence