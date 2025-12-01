Visite guidée Sur les pas des artistes Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence
Visite guidée Sur les pas des artistes Office de Tourisme Saint-Paul-de-Vence jeudi 11 décembre 2025.
Visite guidée Sur les pas des artistes
Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence
Début : 2025-12-11 11:00:00
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Peinture, sculpture et poésie… Laissez-vous conter l’histoire du village du côté des Arts !
Office de Tourisme 2 rue Grande Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 serviceguide@saint-pauldevence.com
English : In the footsteps of artists guided tour
Painting, sculpture and poetry… Let the arts tell the story of the village !
German :
Malerei, Skulptur und Poesie? Lassen Sie sich die Geschichte des Dorfes von der Seite der Künste erzählen!
Italiano : Visita guidata Sulle orme degli artisti
Pittura, scultura e poesia… Lasciate che le arti raccontino la storia del villaggio !
Espanol :
¿Pintura, escultura y poesía? ¡Que la historia del pueblo se cuente a través de las artes!
