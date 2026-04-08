Concert de Emile Parisien feat. Yaron Herman, Linda May Han Oh, Prabhu Edouard Saint-Paul-de-Vence
Concert de Emile Parisien feat. Yaron Herman, Linda May Han Oh, Prabhu Edouard Saint-Paul-de-Vence mardi 21 juillet 2026.
Saint-Paul-de-Vence
Concert de Emile Parisien feat. Yaron Herman, Linda May Han Oh, Prabhu Edouard
Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Le Festival Classique & Jazz accueille Emile Parisien feat. Yaron Herman, Linda May Han Oh & Prabhu Edouard.
.
Place de la Courtine Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festival Classique & Jazz welcomes Emile Parisien feat. Yaron Herman, Linda May Han Oh & Prabhu Edouard.
L’événement Concert de Emile Parisien feat. Yaron Herman, Linda May Han Oh, Prabhu Edouard Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence