Visite guidée de la Fondation Maeght Fondation Maeght Saint-Paul-de-Vence

Visite guidée de la Fondation Maeght

Fondation Maeght 623 chemin des Gardettes Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

En parcourant les salles et les jardins, découvrez les œuvres de Giacometti, Chagall, Léger, l’histoire de la famille Maeght et l’architecture des bâtiments conçus part Sert.

Explore the rooms and gardens and discover the works of Giacometti, Chagall and Léger, the history of the Maeght family and the architecture of the buildings designed by Sert.

Entdecken Sie bei einem Rundgang durch die Räume und Gärten die Werke von Giacometti, Chagall und Léger, die Geschichte der Familie Maeght und die Architektur der von Sert entworfenen Gebäude.

Passeggiando tra le sale e i giardini, scoprirete le opere di Giacometti, Chagall e Léger, la storia della famiglia Maeght e l’architettura degli edifici progettati da Sert.

Mientras pasea por las salas y jardines, descubra las obras de Giacometti, Chagall y Léger, la historia de la familia Maeght y la arquitectura de los edificios diseñados por Sert.

