AGENDA · Guerlédan
Concert de Mark Keen R1 Crêpes Guerlédan
mercredi 29 juillet 2026 · R1 Crêpes · Guerlédan
Informations pratiques
Guerlédan
Concert de Mark Keen
R1 Crêpes 81, rue du Lac Guerlédan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
R1 Crêpes vous propose un concert de Mark Keen, rock, blues, jazz, swing, dans le cadre des Galettes du Mercredi . .
R1 Crêpes 81, rue du Lac Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 65 92 31 65
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English :
L’événement Concert de Mark Keen Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Centre
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