Marché des verriers R1 Crêpes Guerlédan

Informations pratiques

Guerlédan

Marché des verriers

R1 Crêpes 81, rue du Lac Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 17:00:00

fin : 2026-08-04 22:00:00

Date(s) :

2026-08-04

Marché des Verriers chez R1 crêpes et galettes.

Venez découvrir les pièces en verre artisanales de nos artisans verriers locaux. .

R1 Crêpes 81, rue du Lac Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 65 92 31 65

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English :

L’événement Marché des verriers Guerlédan a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Bretagne Centre