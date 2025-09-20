Montagney-Servigney

Concert de Mauréna

Forge de Montagney Montagney-Servigney Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25 23:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Mauréna s’est fait connaître du grand public à Madagascar en remportant, en 2015, le concours Pazzapa Nouvelle Génération, comparable à The Voice en France. Dotée d’une voix remarquable et d’une énergie communicative, elle offre des prestations à savourer sans retenue. .

Forge de Montagney Montagney-Servigney 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 99 52

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English : Concert de Mauréna

L’événement Concert de Mauréna Montagney-Servigney a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES