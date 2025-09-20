Concert de Mauréna Montagney-Servigney
Concert de Mauréna Montagney-Servigney samedi 25 juillet 2026.
Montagney-Servigney
Concert de Mauréna
Forge de Montagney Montagney-Servigney Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25 23:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Mauréna s’est fait connaître du grand public à Madagascar en remportant, en 2015, le concours Pazzapa Nouvelle Génération, comparable à The Voice en France. Dotée d’une voix remarquable et d’une énergie communicative, elle offre des prestations à savourer sans retenue. .
Forge de Montagney Montagney-Servigney 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 99 52
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English : Concert de Mauréna
L’événement Concert de Mauréna Montagney-Servigney a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES
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