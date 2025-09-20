Journées du patrimoine à la forge de Montagney Gorge de Montagney (Haut-Fourneau) Montagney-Servigney samedi 20 septembre 2025.

Montagney-Servigney

Journées du patrimoine à la forge de Montagney

Gorge de Montagney (Haut-Fourneau) 2 rue du Haut-Fourneau Montagney-Servigney Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine, la Forge de Montagney ouvre ses portes à toutes et tous le dimanche 20 septembre 2026, de 10h à 18h. Visites, animations, buvette et restauration sont au programme. .

Gorge de Montagney (Haut-Fourneau) 2 rue du Haut-Fourneau Montagney-Servigney 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 99 52 filetchristian@orange.fr

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English : Journées du patrimoine à la forge de Montagney

L’événement Journées du patrimoine à la forge de Montagney Montagney-Servigney a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES