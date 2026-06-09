Concert de Men In Rock au Men Ruz ! Port de Ploumanac’h Perros-Guirec
Concert de Men In Rock au Men Ruz ! Port de Ploumanac’h Perros-Guirec dimanche 21 juin 2026.
Perros-Guirec
Concert de Men In Rock au Men Ruz !
Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez célébrer la fête de la musique avec nous !
Au programme Tapas, cocktails, concerts, et bonne ambiance assurée !
Ça se passe le 21 juin sur le port de Ploumanac’h au Restaurant le Men Ruz !
Sur place ou à emporter.
Venez nombreux. .
Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 22 00 67
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English :
L’événement Concert de Men In Rock au Men Ruz ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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