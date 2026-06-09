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Concert de Men In Rock au Men Ruz ! Port de Ploumanac’h Perros-Guirec

Concert de Men In Rock au Men Ruz ! Port de Ploumanac’h Perros-Guirec dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Port de Ploumanac'h

Adresse : 70 Chemin de la Pointe

Ville : 22700 Perros-Guirec

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Perros-Guirec

Concert de Men In Rock au Men Ruz !

Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Venez célébrer la fête de la musique avec nous !

Au programme Tapas, cocktails, concerts, et bonne ambiance assurée !

Ça se passe le 21 juin sur le port de Ploumanac’h au Restaurant le Men Ruz !

Sur place ou à emporter.
Venez nombreux.   .

Port de Ploumanac’h 70 Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 22 00 67 

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English :

L’événement Concert de Men In Rock au Men Ruz ! Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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